Познер назвал чудом свой успех в России

Ведущий Владимир Познер заявил, что вряд ли уедет из России, так как не сможет найти такую работу, как на Первом канале. В интервью ТАСС он назвал чудом свой успех в стране.

«Понимаю, что нигде такой работы у меня больше не будет. Вряд ли я бы занимал там положение, которое каким-то чудом сегодня занимаю в России», — отметил журналист. Он пояснил, что не знает, как именно и почему в его карьере все получилось именно так.

Познер рассказал, что уже мог бы уехать за рубеж, если бы этого хотел, так как имеет квартиру в Париже и финансовую подушку безопасности. Ведущий подчеркнул, что невероятно дорожит своей работой в России.

«Уеду, только если не смогу работать. Но у меня есть жена, которая здесь родилась, выросла, у которой здесь бизнес. И это тоже играет немаловажную роль», — добавил журналист. Он пояснил, что такие мысли его посещали из-за ощущения себя не «своим» в России. Познер заключил, что чувствует себя своим во Франции — из-за разницы в общении, юморе и реакциях людей друг на друга.

В августе 2019 года Владимир Познер признавал, что единственной причиной эмиграции для него может стать невозможность работы в России. Ведущий также упомянул, что его волнует, в каком направлении двигается Россия, так как это напрямую влияет на его возможность работать на телевидении.