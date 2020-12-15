На Украине приняли бюджет с дефицитом

Верховная рада Украины приняла закон о государственном бюджете страны на 2021 год, в котором заложен дефицит на уровне 5,5 процента ВВП, передает ТАСС.

За это проголосовали 289 депутатов при минимально необходимых 226.

Глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что доходы госбюджета заложены на уровне 1,092 триллиона гривен (37,53 миллиарда долларов при расчетном курсе 29,1 гривны за доллар), расходы — 1,328 триллиона гривен (45,64 миллиарда долларов), предельный объем дефицита — 246,6 миллиарда гривен (8,47 миллиарда долларов).

«Это реальные средства, которые планирует получить государство, не повышая налоги. Они рассчитаны на реальном макропрогнозе. Мы готовы нести за него [бюджет] ответственность», — сказал Марченко.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что два украинских министра подали в отставку.