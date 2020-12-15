Соцсеть удалила «связанные» с Россией аккаунты

Социальная сеть Facebook удалила три сети аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Facebook, якобы российские и французские сети от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную деятельность по вмешательству в дела других государств. По сведениям компании, работа удаленных аккаунтов была направлена против стран Северной Африки и Ближнего Востока. Отмечается, что в общей сложности социальная сеть удалила 358 аккаунтов, 161 страницу и 32 группы.

В сентябре социальные сети Facebook и Twitter также заблокировали якобы связанные с российскими властями аккаунты. Тогда в компании утверждали, что они были связаны с российским «Агентством интернет-исследований» и осуществляли свою деятельность преимущественно в США, Великобритании, Алжире и Египте.