В новых часах сгоревшего Нотр-Дама появятся детали с российского завода

В новых часах собора Нотр-Дам в Париже, разрушенного при пожаре в 2019 году, появятся детали с российского завода «Ракета». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 декабря.

Французские часовщики создали ассоциацию, задача которой заключается в реконструкции сгоревших часов. В числе первых в нее вступили мастера завода «Ракета», расположенного в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что во Франции не сохранилась технология производства подобных часов, однако у российской фабрики есть опыт разработки и создания самого большого часового механизма в мире. Например, часы, установленные в Центральном детском магазине в Москве, весят 4,5 тонны и состоят из пяти тысяч деталей.

Фото: пресс-служба завода «Ракета» 1 /5

Согласно информации из пресс-релиза, инженеры завода «Ракета» приступили к изучению конструкции механизма часов Нотр-Дама, чтобы выяснить, какие детали возможно воссоздать на предприятии. Французские часовщики в свою очередь поблагодарили отечественных специалистов за внесенный в реконструкцию вклад.

Нотр-Дам был построен в XII-XIV веках в готическом стиле и существовал в первозданном виде несколько столетий вплоть до пожара 15 апреля 2019 года, в результате которого пострадала часть кровли, а позже обрушился шпиль.

Возгорание удалось потушить только на следующий день. Вскоре для проведения строительных работ собрали миллиард евро, а президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на восстановление памятника архитектуры потребуется около пяти лет.