Калифорния обогнала Германию, Индию и Британию по числу новых случаев COVID-19

В Калифорнии число новых случаев заражения коронавирусом превысило аналогичные показатели в Индии, Германии или Британии, штат стал новым эпицентром пандемии в США. Об этом сообщает газета The Washington Post.

За последнюю неделю Калифорния вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 в США. В среду, 16 декабря, власти штата сообщили о более 53 тысячах новых случаев COVID-19.

При этом число больничных коек в штате стремительно сокращается. В южной Калифорнии, где расположены Лос-Анжелес и Сан-Диего, свободных мест в реанимационных отделениях осталось лишь 0,5 процента. Власти предупреждают, что серьезное ухудшение состояния здоровья, требующее госпитализации, наступает только через неделю после первых симптомов, а значит пиковые нагрузки для системы здравоохранения штата еще впереди.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии приготовили рефрижераторы и мешки для тел погибших от осложнений, вызванных коронавирусом. Губернатор штата Гэвин Ньюсом пояснил, что сейчас штат переживает, возможно, самый напряженный этап с начала пандемии COVID-19. Он добавил, что в среднем число ежедневных смертей увеличилось в четыре раза за месяц.

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