Россиянка раскрыла необходимую сумму денег для пережидания зимы в Египте

Россиянка, пережидающая зиму в Египте на протяжении нескольких лет, раскрыла необходимую сумму денег для проживания в Шарм-Эль-Шейхе в холодное время года. История туристки приводится в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам путешественницы Ольги Носовой, аренда двухкомнатной квартиры с кухней будет стоить около 300 долларов (22 тысячи рублей) в месяц. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно — 35-50 долларов (около трех тысяч рублей). Если у жилого комплекса есть бассейн, то он тоже будет доступен только за отдельную плату.

Также она отметила, что с 2020 года вход на пляжи Шарм-Эль-Шейха стал платным — его стоимость составляет три доллара за человека. Цена за проезд на маршрутке начинается от 0,16 долларов (12 рублей), на такси — от 0,36 доллара (27 рублей). Туристка предупредила, что иногда водители требуют с пассажира заплатить один доллар, поэтому она порекомендовала вести себя уверенно и не соглашаться на такую цену.

Материалы по теме Далеко и надолго Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году? Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?

Кроме того, россиянка сказала, что месячные расходы на продукты в ее семье из трех человек составляют 400 долларов. На интернет, мобильную связь, питание вне дома и прогулки уходит примерно 100-200 долларов (около 12 тысяч рублей) в месяц.

Носова заключила, что для зимовки в Египте потребуется около 1500-2000 долларов (около 130 тысяч рублей) в месяц. При этом в сумму не входит медицинская страховка. Девушка советует приобрести ее заранее в России, так как лечение в частных клиниках Египта стоит очень дорого.

Ранее в декабре россиянка перечислила весомые причины выбрать отпуск в Турции зимой. В первую очередь, отметила она, зимой можно купить дешевые авиабилеты в Анталью — от семи тысяч рублей туда и обратно. Также, добавила путешественница, зимой в Турции начинается сезон урожая «самых вкусных в мире» апельсинов, мандаринов, груш, грейпфрутов и хурмы, которые продаются «очень дешево».