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Взломавшего Twitter Трампа хакера решили не сажать

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Фото: Globallookpress.com

Хакера, взломавшего Twitter президента США Дональда Трампа, решили оставить на свободе. Об этом сообщает издание Vox со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Следствию удалось доказать, что 44-летний Виктор Геверс действительно получил доступ к аккаунту американского лидера, несмотря на то, что Белый дом опроверг факт взлома.

Однако правоохранители пришли к выводу, что хакер поступил «этично», немедленно сообщив о содеянном голландским властям. «Мы считаем, что хакер действительно получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter, но при этом его поступок попал под критерии прецедентного права, позволяющии ему остаться на свободе как "этичному хакеру"», — заявили в прокуратуре.

Сам Геверс признавался, что просто отгадал пароль Трампа. Аккаунт президента был защищен комбинацией «maga2020!» — сокращением известного лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

Предыстория: Хакер угадал пароль Трампа и завладел его аккаунтом
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