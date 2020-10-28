Хакеры взломали предвыборный сайт Трампа

Хакеры взломали предвыборный сайт президента США Дональда Трампа. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау.

По его словам, вечером 27 октября неизвестные получил доступ к управлению страницей Трампа в интернете. При этом злоумышленники не завладели конфиденциальными данными, потому что они фактически не хранятся на сайте, отметил представитель американского лидера.

В настоящее время сотрудники штаба работают с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Сайт восстановлен.

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В течение некоторого времени пользователи, заходившие на предвыборный сайт президента, видели страницу с уведомлением о том, что ресурс взломан. «Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам», — утверждали взломщики. При этом они якобы смогли получить доступ к секретной информации, согласно которой власти США причастна к возникновению коронавируса, а хозяин Белого дома вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов. На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалют.

22 октября голландский эксперт в области информационной безопасности Виктор Геверс угадал пароль президента США в Twitter, после чего завладел его аккаунтом. Правильный пароль специалист подобрал с пятой попытки: аккаунт президента был защищен комбинацией «maga2020!». MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Кроме того, американский лидер не использовал элементарные меры безопасности, включая двухэтапную проверку.