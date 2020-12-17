Продававшие натуральный мех под видом искусственного компании разоблачили

Представители международного Общества защиты животных (Humane Society International) разоблачили популярные компании в обманной продаже вещей из натурального меха под видом искусственного. Об этом сообщает Mirror.

Исследователи приобрели 11 товаров на сайтах онлайн-магазинов, таких как Amazon, Ebay, Shein и Romwe, а также Just Your Outfit, Boho Style и Danielli. Выяснилось, что в составе нескольких изделий присутствовали мех лисы, норки и енота.

В частности, речь идет об обуви бренда Boho Styles из лисьего меха, которая, согласно описанию товара, была изготовлена из искусственного материала. Кроме того, представители марки Shein и онлайн-платформы eBay также утверждали, что при производстве пуловера и тапок не использовали натуральный мех, однако эксперты обнаружили его в составе.

«Покупатели, которые заботятся об экологии, не могут быть уверены в подлинности описания товаров в интернет-магазинах. Крайне разочаровывает то, что известные ретейлеры до сих пор не приняли никаких мер, чтобы остановить незаконную продажу меховых изделий», — подчеркнула сотрудница Общества защиты животных Клэр Басс (Claire Bass).

По информации издания, представитель Ebay пообещал оформить возврат средств обманутым клиентам. Сотрудники Amazon, в свою очередь, сняли товары из натурального меха с продажи на сайте.

В декабре 2019 года десятки людей разделись догола и свалились в кучу из жалости к животным. Акция состоялась в центре Барселоны, ее участники выступили против использования натурального меха в индустрии моды.