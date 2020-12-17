В Москве изменится стоимость проезда

В московском транспорте изменится стоимость проезда. С 2 января 2021 года одна поездка подорожает на два рубля. Об этом говорится в сообщении на сайте Единого транспортного портала Москвы.

42 рубля будет стоить проезд в московском транспорте по карте «Тройка» в 2021 году

Разовая поездка при оплате банковской картой будет стоить еще на два рубля дороже — 46 рублей. Стоимость билета на 60 поездок, который действует в течение 45 дней с момента продажи, изменится 1 рубль 67 копеек за одну поездку и составит 2070 рублей.

Подорожают также льготные проездные билеты для студентов и школьников. Так, проездной на один месяц в 2021 году будет стоить 415 рублей вместо 405 на метро и 270 вместо 265 — на наземный транспорт.

Неизменными останутся цены на безлимитные тарифы, рассчитанные на 90 и 365 дней. Стоимость таких билетов составляет 5430 и 19 500 рублей соответственно.

Билет «Единый» обойдется москвичам в 60 рублей вместе 57, на две — 120 рублей вместе 114. «Эти билеты востребованы в основном у людей, которые редко пользуются городским транспортом», — заявили ТАСС в департаменте транспорта Москвы.