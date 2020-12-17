Врач назвал ведущую к повторной госпитализации с коронавирусом ошибку

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин назвал ведущую к повторной госпитализации с коронавирусом ошибку в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, чаще всего это возникает, когда COVID-19 не долечили. «Многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — отметил Кондрахин.

Специалист порекомендовал соблюдать ряд условий, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы. Так, в частности, необходимо соблюдать требования врача по лечению на дому. Также надо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ спустя две недели после выписки.

Кроме того, врач призвал не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе, а также минимум на месяц отказаться от алкоголя.

Ранее Кондрахин сообщил, что парестезия и постоянная слабость могут навсегда сохраниться у перенесших коронавирус людей. «Самое распространенное, на что жалуются пациенты, — выраженная слабость. Такая, что сил нет ни на что вообще, очень тяжело входить в привычный ритм. Второе по распространенности — парестезия, постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях», — сказал врач. Кроме того, по его словам, у переболевших COVID-19 также встречается повышенное давление, которое возникает в результате отека сосудов.