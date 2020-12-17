Мужчина похудел на 50 килограммов и не смог подтвердить свою личность

Похудевший на 50 килограммов мужчина пожаловался на то, что не смог подтвердить свою личность. Историей о том, как его отказались считать владельцем его собственных документов, он поделился на Reddit.

Автор поста рассказал, что два года назад, когда он фотографировался на водительские права, он весил 127 килограммов. Затем он похудел до 77 килограммов.

Недавно ему позвонили из компании, выпустившей его кредитную карту, и предупредили о подозрительной транзакции. Чтобы подтвердить, что покупку совершил не мошенник, а он сам, мужчине нужно было записать пятисекундное видео, на котором видно его лицо, и отправить фотографию водительских прав.

Однако похудевшему рассказчику не удалось пройти верификацию. В компании, выпустившей карту, посчитали, что на видео и на фотографии были запечатлены разные люди. «Единственный выход — это чтобы они отправили письмо мне домой. Оно придет в течение 7-10 дней, и все это время мой счет будет заблокирован», — пожаловался герой истории.

В комментариях некоторые из пользователей поделились похожими историями. К примеру, technicolored_dreams похудела на 40 килограммов и перекрасила волосы. Чтобы доказать полицейскому, что она использует свои водительские права, а не чужие, девушке пришлось показать фотографии в своем профиле на Facebook. Пользователь с низко dnewfm отметил, что около 50 раз в год использовал документ, на который он фотографировался, когда весил на 60 килограммов больше. Он признался, что его практически всегда просят предъявить какой-либо другой документ, а затем поздравляют и разрешают пройти.

Многие также предупредили мужчину о том, что от имени кредитных организаций часто звонят мошенники. Ему посоветовали быть осторожным и не отправлять никакую информацию о себе, прежде чем он не убедится в том, что действительно говорит с сотрудником банка.