Звезда «Танцев со звездами» похудел и удивился изменениям в фигуре

Звезда британского танцевального шоу Strictly (аналог «Танцев со звездами»), телеведущий Джейми Лэнг (Jamie Laing) сообщил, что сбросил более шести килограммов благодаря изнурительным тренировкам. Об этом он рассказал в комментарии The Sun.

«Когда я начинал участвовать в Strictly, у меня был животик. Сейчас у меня даже есть пресс… Я потерял шесть килограммов, и это безумие. Я честно призываю всех, кто хочет похудеть, заняться танцами», — заявил Лэнг.

Мужчина удивился изменениям в фигуре, поскольку теперь может видеть пальцы своих ног, когда принимает душ. 32-летний участник телепроекта добавил, что у его партнерши по шоу — профессиональной танцовщицы Карен Хауэер (Karen Hauer) — фигура более спортивная. Ведущий подчеркнул, что намерен достичь подобных результатов в будущем.

Ранее участник британского реалити-шоу I'm a Celebrity. Get Me Out of Here! Рассел Уотсон (Russell Watson) рассказал, что похудел почти на 10 килограммов за две недели на специальной диете. 54-летний оперный певец отметил, что сбросил вес благодаря тому, что все это время питался рисом и фасолью и лишь изредка чем-то мясным.