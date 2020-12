Участник реалити-шоу похудел на специальной диете и показал изменения в фигуре

Участник британского реалити-шоу I'm a Celebrity. Get Me Out of Here! («Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!», аналог «Последнего героя») телеканала ITV Рассел Уотсон (Russell Watson) похудел почти на 10 килограммов за две недели на специальной диете. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

54-летний оперный певец отметил, что сбросил вес благодаря тому, что все это время питался рисом и фасолью и лишь изредка чем-то мясным. Издание также показало изменения в фигуре британца — до и после участия. «Как только я снова надел свои красные штаны, они стали спадать с меня. Я потерял около девяти килограммов за две недели там, вес буквально ушел», — отметил Уотсон.

По его словам, это приятно обрадовало еще и потому, что он уже начал избавляться от лишнего веса с помощью тренировок. «Я смотрел на себя по телевизору в прошлом году и подумал: "Господи, я же огромный"», — рассказал участник, как решил изменить свои привычки и начать ходить в спортзал.

Ранее об успешном похудении на проекте рассказала 26-летняя Холли Арнольд (Hollie Arnold). За две недели она сбросила около шести килограммов. Девушка призналась, что крайне довольна этим результатом, хоть и расстроилась, что вместе с этим растеряла и немного мышечной массы.