Мужчина начал продавать маски в виде человеческого лица и напугал покупателей

Японский дизайнер выставил на продажу маски, выполненные в виде человеческих лиц, и напугал покупателей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Житель Токио Шухей Окавара (Shuhei Okawara) рассказал, что начал изготавливать реалистичные маски с помощью 3D-принтера ради развлечения. Так, сначала он создал реплику собственного лица, а затем получил несколько фотографий от незнакомцев с просьбой выполнить маску, имитирующую их внешность.

По словам героя материала, он заплатил всем, кто прислал ему снимки, 300 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей). Мужчина добавил, что судя по количеству полученных от пользователей кадров, спрос на такие маски будет высоким.

Согласно материалу, упомянутые изделия появятся в ассортименте магазина Kamenya Omote в Токио, стоимость каждого составит 700 фунтов стерлингов (69 тысяч рублей). «Чаще всего такие маски считают произведениями искусства и покупают их именно по этой причине», — пояснил Окавара.

Читатели издания подвергли дизайн масок критике, поскольку, по их мнению, они выглядят слишком реалистично. «Это очень страшная вещь», «Чересчур хорошая маскировка для преступников — это приведет к плохим последствиям», «Меня одного пугает такая маска?», «Лично для меня она выглядит устрашающе», — комментировали они.

Ранее в ноябре в сети показали самую дорогую защитную маску в мире. Речь идет об аксессуаре израильской ювелирной компании Yvel, который изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными бриллиантами. Его цена равна 1,5 миллиона долларов.