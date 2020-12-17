Спасенный из пещер Подмосковья ребенок рассказал о произошедшем

Ребенок, который в составе туристической группы потерялся в пещерах Сьяны в Подмосковье, рассказал «Комсомольской правде» о произошедшем.

По его словам, они с инструктором ходили по пещерам. Потом инструктор сказал, что они потерялись, попросил оставаться на месте и ушел за помощью. Ребенок отметил, что инструктора не было примерно полтора часа. Дети боялись и плакали. «Мы сидели со светом, но боялись. Хорошо, что с нами был папа одного мальчика, он нам помогал», — сказал очевидец событий.

Мать члена туристической группы также рассказала, что сейчас в адрес инструктора поступают обвинения в том, что он бросил группу. Однако она так не считает. «Он ушел за помощью. С одной стороны, штатная ситуация, как говорят», — пояснила она.

Как пояснил ТАСС первый замначальника ГУ МЧС России по Московской области Вадим Андямов, дети не успели понять, что произошло. «Родители говорят, что в первый раз столкнулись с такой ситуацией», — добавил он.

О пропаже группы туристов из десяти человек, в числе которой восемь детей, стало известно ранее вечером. Участники похода вошли в пещеры Сьяны около 11 утра в четверг, 17 декабря. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло.

После того как туристы заблудились, инструктор оставил детей со вторым взрослым и отправился искать выход. Он ходил по пещерам около двух часов, после чего столкнулся со спасателями. Он указал специалистам примерный квадрат, где находится группа. Сейчас все пропавшие туристы найдены, их жизни ничто не угрожает.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.