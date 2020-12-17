Названы самые богатые семейные кланы США

Наследники американского ретейл-гиганта Walmart Уолтоны стали самым богатым семейным кланом США по версии журнала Forbes. В общей сложности издание включило в рейтинг 50 семей с совокупным состоянием в 1,2 триллиона долларов.

Суммарное состояние Уолтонов, которые владеют примерно половиной акций Walmart, оценивается в 247 миллиардов долларов. Трое детей основателя корпорации Сэма Уолтона — Элис, Джим и Роб — входят в двадцатку богатейших бизнесменов мира по версии Forbes.

На втором месте рейтинга оказалась семья Кох с состоянием в 100 миллиардов долларов. Ее членам принадлежит 84 процента акций компании Koch Industries, которая занимается производством, торговлей, инвестициями, нефтепереработкой, химпромом, искусственными волокнами и пластмассами. На третье место издание поместило семью Марс, которая является владельцем одноименного производителя продуктов питания. В числе прочего компания выпускает шоколадки и драже Mars, Milky Way, Snickers и M&M’s. Их совокупное состояние оценивается в 94 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира увеличили свое состояние в 2020 году на 1,9 триллиона долларов, или 20 процентов. На 11 декабря капитал самых состоятельных людей планеты составлял 11,4 триллиона долларов.