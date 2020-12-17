Участница телешоу разделась в эфире и удивила зрителей татуировкой на лобке

Участница британского откровенного телешоу Naked Attraction («Голое влечение») по имени Хелен удивила зрителей татуировкой на лобке. Об этом сообщает Daily Star.

36-летняя мать троих детей пришла на программу, чтобы познакомиться с главным героем передачи Марком. По условиям шоу, она, как и другие участницы, должна была раздеться. При этом Марк видел только нижнюю часть обнаженного тела Хелен. Мужчина обратил внимание на татуировку на лобке женщины. Там была надпись «Лизни ящерицу» и стрелочка, указывающая вниз.

Необычный выбор татуировки оставил Марка в недоумении: он засмеялся и пошутил, что лизнул бы эту ящерицу. После этого Хелен, чья верхняя половина все еще была скрыта за ширмой, в знак одобрения показала ему большой палец.

Пользователи соцсетей тоже удивились, увидев надпись про ящерицу над интимной частью тела Хелен. «Этого телевидения с меня на сегодня хватит, спокойной ночи», — написал один из фанатов шоу. «Я не в том состоянии, чтобы это комментировать», — не нашел слова другой.

Ранее другая героиня Naked Attraction по имени Джессика вспомнила о самом травматичном сексе в жизни, после которого ее прооперировали в больнице. Она оказалась на хирургическом столе после анального секса, так как партнер разорвал ей задний проход.