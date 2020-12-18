В Белоруссии подросток умер после коронавируса

В Белоруссии умер 13-летний подросток, переболевший коронавирусом. Об этом сообщает Tut.by.

Митя Конев скончался утром 16 декабря в реанимации детской инфекционной больницы Минска. Мальчика госпитализировали накануне после того, как ему стало тяжело дышать. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Спустя менее чем сутки у ребенка остановилось сердце.

В свидетельстве о смерти указаны три диагноза: «Сердечно-легочная недостаточность. Вирусная пневмония. Коронавирусная инфекция».

Мать мальчика Ольга рассказала, что вся их семья переболела коронавирусом в начале ноября. Сама она лежала в больнице вместе с младшим сыном. «А Митя был дома. Чувствовал себя нормально, только обоняние потерял. Тест ему тогда так и не сделали», — добавила женщина.

После карантина все чувствовали себя нормально, но через три недели у Мити заболело горло и поднялась температура до 40 градусов. Ему диагностировали ангину и выписали антибиотики. Когда мальчика госпитализировали, то у него взяли тест на антитела. Анализ показал, что подросток уже переболел COVID-19.

По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии заразились коронавирусом более 167 тысяч человек. Умерли 1299 пациентов.