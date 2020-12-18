В России собрались ввести уголовное наказание за блокирование дорог

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона об уголовном наказании за блокирование дорог и создание помех движению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение комитета.

«Предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта, комитет поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта», — говорится в документе.

Изменения предлагается внести в статью 267 УК («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»). Авторы инициативы хотят добавить в нее пункт об ответственности за умышленную блокировку объектов транспортной инфраструктуры и препятствование движению машин и пешеходов, если действия водителя создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо возник риск порчи чужого имущества.

Наказание за нарушение подразумевает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до одного года либо лишение свободы на тот же срок. Уголовная ответственность будет ужесточена, если действия автомобилиста нанесли вред здоровью или привели к гибели человека. Максимальный срок заключения может увеличиться до десяти лет.