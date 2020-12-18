Пашинян пропустит заседание глав стран СНГ из-за смерти отца

Премьер Армении Никол Пашинян пропустит заседание Совета глав стран СНГ в связи со смертью своего отца. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мане Геворкян, передает «Sputnik Армения».

Заседание пройдет 18 декабря в режиме видеоконференции. На саммите под председательством Узбекистана планируется обсудить сотрудничество в рамках СНГ, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи со смертью его отца.

Отец главы армянского правительства скончался в Ереване на 81-м году жизни.

В Армении более месяца продолжаются протесты с требованием отставки Пашиняна. Они начались после того, как он вместе с Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа Баку вернул под свой контроль часть территорий.