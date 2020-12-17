Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Николу Пашиняну в связи со смертью его отца. Об этом сообщает РИА Новости со со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца — тяжелая, невосполнимая утрата. Искренне разделяю Вашу боль и скорбь», — приводятся слова из телеграммы Путина. Он также пожелал родным и близким семьи Пашиняна стойкости и мужества.

О смерти Вовы Пашиняна сообщалось накануне. Отец премьер-министра умер на 81-м году жизни от онкологического заболевания. Последнюю неделю жизни он провел в больнице.