Россия
 
Последние новости
Пропавшая в пещерах Подмосковья группа туристов нашлась
Спасенный из пещер Подмосковья ребенок рассказал о произошедшем
Открытый доступ в подмосковные пещеры объяснили
В МЧС назвали безобразием экскурсию потерявшейся в пещерах Подмосковья тургруппы
Вратарь «Манчестер Юнайтед» допустил нелепую ошибку в игре с худшей командой АПЛ
В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом 
Вооруженный мужчина захватил заложников под Парижем
Шнуров объяснил «провокационный» вопрос Путину
Определено место заражения Макрона коронавирусом
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи со смертью его отца

Перейти в «Мою Ленту»
Вова Пашинян и Никол Пашинян
Вова Пашинян и Никол Пашинян
Фото: @nikolpashinyan_official

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Николу Пашиняну в связи со смертью его отца. Об этом сообщает РИА Новости со со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца — тяжелая, невосполнимая утрата. Искренне разделяю Вашу боль и скорбь», — приводятся слова из телеграммы Путина. Он также пожелал родным и близким семьи Пашиняна стойкости и мужества.

О смерти Вовы Пашиняна сообщалось накануне. Отец премьер-министра умер на 81-м году жизни от онкологического заболевания. Последнюю неделю жизни он провел в больнице.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правительство Армении опровергло сообщение об отставке Пашиняна 31 декабря
Названа возможная дата отставки Пашиняна
Пашинян назвал условие ухода в отставку