Мурманский губернатор поговорил с пожаловавшейся Путину санитаркой

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отреагировал на жалобу президенту Владимиру Путину от сотрудницы мурманской Кольской центральной районной больницы (ЦРБ) о проблемах с «ковидными» выплатами. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 18 декабря.

По словам главы региона, он поговорил с санитаркой и выяснил, что она предлагала расширить перечень получателей этой выплаты.

«В моем с ней разговоре она пояснила, что она не это имела в виду, что не получают. Она имела в виду, что надо бы расширить перечень людей. Мы с ней поговорили вчера хорошо», — сказал он.

Андрей Чибис заверил, что после прозвучавшего в ходе большой пресс-конференции заявления они начали проверку. «Конечно, если вдруг в системе здравоохранения мы увидим, что есть какое-то нарушение чьих-то прав, конечно, мы это все поправим», — заверил глава региона.

В ходе пресс-конференции волонтер в колл-центре зачитала обращение сотрудницы Кольской ЦРБ, которая пожаловалась на то, что ни разу с начала пандемии медики не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Между тем вскоре после пресс-конференции министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что размер начисленных местной жительнице губернаторских выплат ежемесячно в течение семи месяцев составлял в среднем 44,8 тысячи рублей. По его словам, с ноября женщина начала получать и федеральные деньги.