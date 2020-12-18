Названа причина экологической катастрофы на Камчатке

Экологическая катастрофа на Камчатке, которая привела к массовой гибели морских животных в Авачинской бухте, произошла из-за цветения жгутиковой водоросли карения. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова, передает ТАСС.

«В разгар (…) цветения [водоросли] в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до трех тонн органического вещества на один квадратный километр акватории», — объяснила Орлова. Она подчеркнула, что карения — не самый опасный вид микроводоросли.

Орлова отметила, что ученые пытаются научиться предсказывать так называемые «красные приливы» для снижения вреда экологии. «Эти риски должны регулироваться государственными программами контроля красных приливов — без участия государственных органов наука не сможет минимизировать опасные последствия этих природных явлений», — сказала она.

О том, что экологическая катастрофа на Камчатке могла стать следствием красного прилива, сообщалось в конце ноября. В сети был опубликован ролик, на котором детально показаны красные цветения около побережья на снимках из космоса. Микробиолог и специалист Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников рассказал, что процесс цветения начался не только на восточном побережье Камчатки, но и на западном, и этот красный прилив двигался по течению с севера на юг.

В начале октября стало известно о появлении множества мертвой рыбы и морских животных на берегу Халактырского пляжа и еще в трех бухтах. На трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Плававшие в воде серферы жаловались на тошноту, ожоги роговицы, кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины. Власти региона рассматривают возможность утечки токсичных веществ либо выделение токсинов биологического происхождения.