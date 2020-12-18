Россиянка затащила в автобус скамейку из парка и приказала водителю везти ее

@ptencoff / Instagram

Жительница Петербурга решила провезти в салоне общественного транспорта скамейку из парка, но была остановлена возмущенным контролером. Очевидцы сняли происходившее на видео, оно опубликовано в Instagram-аккаунте @ptencoff.

На кадрах видно, как напористая горожанка пытается затащить в автобус тяжеловесную конструкцию, сопротивление ей оказывает шокированная кондукторша. «Вы вменяемая? Вы никуда не поедете!» — закричала она.

Не обращающая на нее внимания пассажирка приказала водителю везти ее и закрывать двери, а то «люди мерзнут». В итоге ей пришлось покинуть салон вместе со скамейкой.