Конкурент России приготовился пустить газ в Европу

Европа приготовилась получить первую поставку газа из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) до конца 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета стран ЕС.

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Пропускная способность ЮГК составит 16 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, мощность конкурирующего «Турецкого потока», предназначенного для поставок российского газа в Турцию и Южную и Юго-Западную Европу, составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

В начале декабря 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Южный газовый коридор полностью сдадут в эксплуатацию в конце месяца. Агентство Bloomberg ранее назвало запуск поставок из Азербайджана вехой. Дело в том, что ЕС традиционно потребляет российское топливо из Северного моря, однако европейские власти годами работали над диверсификацией поставок и избавлением от зависимости от Москвы.

Протяженность ЮГК — 3,5 тысячи километров, по нему в Европу пойдет газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями Южного газового коридора являются Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). ЮГК протянулся от Азербайджана через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании до южных регионов Италии.