Ларс фон Триер снимет продолжение сериала «Королевство»

Датский режиссер Ларс фон Триер займется третьим, финальным сезоном сериала «Королевство» после 23-летнего перерыва. Об этом сообщает Deadline.

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«Между добром и злом царит дисбаланс! Лимит исчерпан, по крайней мере для Королевства... Но я не могу свидетельствовать, что будет легко взломать семь астральных замков мира одновременно при помощи докторской крови», — туманно анонсировал продолжение Триер.

Кинематографист изначально планировал сериал из трех сезонов, однако отказался от продолжения съемок после смерти двух ключевых артистов — Эрнста-Хуго Ярегорда и Кирстен Рольффес. Продюсеры кинокомпании Zentropa, одним из основателей которой выступил Триер, заявили, что в новом сезоне появятся как новые, так и уже знакомые зрителям актеры.

Третья часть «Королевства» будет состоять из пяти эпизодов. Съемки сезона, получившего предварительное название «Исход королевства» (The Kingdom Exodus) запланированы на 2021 год, а премьера — на 2022-й.

Действие сериала разворачивается в Королевском госпитале Копенгагена, в котором происходят паранормальные явления. Первые два сезона выходили с 1994 по 1997 год.