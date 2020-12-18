Российский посол оценил ситуацию с коронавирусом в Турции

Российский посол в Турции Алексей Ерхов оценил ситуацию с коронавирусом в этой стране в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Ситуация серьезная, ситуация к благодушию здесь не располагает. Цифры говорят сами за себя», — заявил Ерхов. По его информации, на данный момент в стране на коронавирус протестировали около 22 миллионов человек, и у двух миллионов из них выявили наличие инфекции. Каждый день в Турции тестируют около 200 тысяч человек и выявляют примерно 27-30 тысяч заболевших, добавил посол.

Ерхов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Турции достаточно тревожная, и призвал российских туристов соблюдать санитарно-гигиенические меры.

За все время в Турции выявили более 1,9 миллиона заразившихся коронавирусом. Из них более 1,7 миллиона человек уже вылечились, скончались 17 610 пациентов.