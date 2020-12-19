Во Франции заговорили о войне с Великобританией

Великобритания может получить новый «фолклендский конфликт» у себя под боком, если не договорится с Евросоюзом по поводу рыболовства. Об этом заявил мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье, передает Express.

Таким образом он отреагировал на намерение Лондона отправить военные корабли для защиты своих вод от судов из стран ЕС. Политик заметил, что эти разговоры потешат чье-то эго, но не помогут решить проблему. Вместо этого, подчеркнул Кувилье, британские корабли могли бы помогать спасать мигрантов. «Там погибают люди», — напомнил глава города.

Проблемы с доступом рыболовов к британским водам стали одной из ключевых проблем переговоров. Соглашение необходимо заключить до 1 января 2021 года, но, по всей видимости, Brexit состоится без него.

В октябре бельгийские политики даже попытались использовать в качестве аргумента бессрочное разрешение, выданное королем Карлом II в 1666 году. О последствиях такой идеи неизвестно.

Аналитики ожидают, что возможный срыв сделки ударит по Великобритании даже сильнее, чем коронавирусный кризис, но Лондон остается непреклонен. Для контроля за своими водами страна хочет использовать четыре патрульных корабля Королевского военно-морского флота. У них будет право останавливать суда ЕС и конфисковывать улов. Источник во флоте указал, что стрелять по рыбацким судам не будут, но могут доставить их в порт.

Конфликт вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов между Великобританией и Аргентиной продолжался с апреля по июнь 1982 года. В общей сложности с обеих сторон погибла почти тысяча человек. Дипломатические отношения страны восстановили только в 1989 году, но Буэнос-Айрес по-прежнему считает острова своей территорией.