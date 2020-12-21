Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

В России заболеваемость коронавирусом остается высокой, но в последние недели нет кардинального роста. Так ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Мурашко добавил, что число заболевших в целом стабильно.

Министр также рассказал, что ситуация стабилизировалась в Курганской и Новосибирской областях, однако в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов остается высокий уровень заболеваемости, особенно в городах-миллионниках. «Есть и ситуации, где заболеваемость растет», — добавил Мурашко.

В воскресенье, 20 декабря, сообщалось, что распространение коронавируса в России замедлилось — за последнюю неделю выявлено всего на 0,7 процента больше случаев заражения, чем за предыдущую, подсчитало агентство ТАСС. В то же время заболеваемость возросла с 18,8 случаев заражения до 18,9 случаев на 100 жителей. Доля выздоровевших увеличилась с 79,4 процента до 79,9 процента.

За последние сутки в России выявили рекордные 29 350 новых случаев коронавируса, зафиксировали 19 705 выздоровлений и 493 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано 2 877 727 заражений, 2 295 362 выздоровления и 51 321 смерть.