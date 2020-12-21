В каждом муниципалитете российского региона отремонтируют по школе и детсаду

В 2021 году в каждом муниципалитете Иркутской области отремонтируют по одной школе и одному детскому саду. На эти цели в бюджете предусмотрено около одного миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев, передает «Интерфакс» в понедельник, 21 декабря.

По его словам, раньше для отбора школ и детсадов, в которых будет произведен ремонт, использовалась рейтинговая система.

«Многие районы, к сожалению, не попадали в силу каких-то и субъективных, и объективных обстоятельств. Сегодня мы фиксируем, что минимум должен быть, должно быть так», — сказал глава региона.

Как будут выбирать учреждения для проведения ремонтных работ в 2021 году, Кобзев не уточнил.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. По указу президента России Владимира Путина сроки всех нацпроектов продлены с 2024 года еще на шесть лет.