Первый канал отреагировал на слухи о закрытии передачи Елены Малышевой

Первый канал отреагировал на слухи о закрытии передачи «Жить здорово!» с доктором медицинских наук и телеведущей Еленой Малышевой. В комментарии РИА Новости телеканал подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

«С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью», — заявили в пресс-службе Первого. Представитель канала подчеркнул, что «Жить здорово!» не закрывают и не планируют закрывать.

В начале декабря в ряде СМИ начала появляться информация о том, что «Жить здорово!» закроют в ближайшие месяцы. Утверждалось, что об этом говорят в «телевизионных кулуарах», однако точный источник сообщения не указывался.

В апреле Малышева лично комментировала утверждение о том, что у нее якобы случился конфликт с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и что она уехала за границу. Пользовательница с ником birukova0706 написала об этом в комментариях и не уточнила, откуда у нее подобная информация. Примерно через час ведущая ответила ей.

Малышева с 1997 года рассказывает зрителям Первого канала о здоровье. Сначала она вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей шоу «Жить здорово!». Малышева неоднократно подвергалась критике за свои телепроекты. Ее осуждали за популизм, выбор громких тем и их подачу. Так, в 2013 году один из блоков был посвящен тому, «как правильно какать». Ведущую также критично оценивали из-за эксцентричных и неоднозначных заявлений, которые не всегда встречают поддержку врачебного сообщества.