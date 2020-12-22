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В Чехии решили создать огромный могильник ядерных отходов

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Фото: Fabrizio Bensch / REUTERS

В Чехии к 2065 году будет простроен огромный могильник ядерных отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В хранилище на глубине 500 метров будут содержаться тысячи тонн отработавшего ядерного топлива с АЭС «Темелин» и «Дукованы». Могильник будет располагаться неподалеку от этих станций в малозаселенной зоне.

Сейчас радиоактивные отходы хранятся в специальных складах непосредственно на АЭС. На создание могильника власти выделят 111 миллиардов крон (примерно 4,1 миллиарда евро).

В мае сообщалось, что Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения построит хранилище для радиоактивных отходов, которые будут отправляться в Россию на переработку, а затем привозиться обратно. Речь идет об отработанном ядерном топливе украинских атомных электростанций. Хранилище для него построят на комплексе производств «Вектор». Гарантия радиационной безопасности составит 100 лет.

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