Украина построит хранилище привезенных из России радиоактивных отходов

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения построит хранилище для радиоактивных отходов, которые будут отправляться в Россию на переработку, а затем привозиться обратно. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет об отработанном ядерном топливе украинских атомных электростанций. Хранилище для него построят на комплексе производств «Вектор». Гарантия радиационной безопасности составит 100 лет.

Принимать радиоактивные отходы после их переработки в России на хранение украинскую сторону обязывает подписанное между Киевом и Москвой в 1993 году соглашение о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.

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