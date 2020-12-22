Жених и невеста обошли запреты и приняли на свадьбе десять тысяч гостей

В Малайзии пара нашла способ обойти запреты, введенные в стране из-за пандемии COVID-19, и приняла на свадьбе более десяти тысяч гостей. Об этом сообщает BBC News.

Согласно новым правилам, на свадебном торжестве в Малайзии может присутствовать не более 20 гостей. Однако в воскресенье утром, 20 декабря, жениху Тенгку Мухаммеду Хафизу (Tengku Muhammed Hafiz) и его невесте Оушен Алагии (Oceane Alagia) удалось принять на церемонии тысячи приглашенных.

Пара отмечала свадьбу возле здания правительства в новом административном центре страны Патраджайе. Гости проезжали мимо жениха и невесты на машинах и махали им рукой в знак поздравления. Таким образом приглашенные могли посетить церемонию, не нарушая правил о социальной дистанции и массовых скоплениях народа.

Торжественное приветствие длилось три часа. Каждого гостя движущейся колонны угощали блюдами с праздничного стола. При этом еду передавали в заранее приготовленных боксах.

Тенгку Мухаммед Хафиз — сын влиятельного политика, бывшего члена кабинета министров Тенгку Аднана Тенгку Мансора (Tengku Adnan Tengku Mansor), который 20 декабря отмечал 70-летие. Юбиляр поблагодарил гостей на своей странице в Facebook за соблюдение мер безопасности при посещении торжества.

«Наша семья благодарит вас за поддержку», — подчеркнул он, сопроводив публикацию фотографиями с церемонии.

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