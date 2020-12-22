Дочь Трампа заподозрили в появлении на митинге в парике и высмеяли в сети

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку заподозрили в ношении парика и подвергли критике в социальных сетях. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Американская бизнесвумен посетила митинг в штате Джорджия в понедельник, 21 декабря. Она была одета в белую водолазку, облегающие джинсы и пальто синего цвета бренда Altuzarra, стоимость которого составляет 2295 долларов (173 тысячи рублей). Свой образ Трамп дополнила высокими коричневыми сапогами и несколькими украшениями.

Читатели издания обратили внимание на прическу 39-летней Трамп: густые длинные волосы были уложены волнами. Некоторые пользователи посчитали, что это парик. Другие юзеры остались недовольны внешним видом предпринимательницы. «Иванка — это Дональд в юбке», «Почему у нее такой ужасный парик?», «Лучше бы вместо парика она надела защитную маску», «Иванка выглядит ужасно», «Какой неудачный парик!» — комментировали они.

Ранее в декабре Иванку Трамп критиковали за появление в бежевом костюме марки Zara. «Костюм выглядит как мусорный пакет», — писали комментаторы.