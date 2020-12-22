Азербайджан списал кредиты погибшим в Карабахе военным

Центробанк Азербайджана списал задолженности по кредитам 830 военнослужащим, которые погибли во время конфликта в Нагорном Карабахе, пишет азербайджанский портал Trend.

По данным издания, регулятор также погасил долги 286 членам семей погибших и 1323 раненым военным. Небанковские финансовые организации также полностью простили убитым займы. Кроме того, в ближайшее время азербайджанский Фонд страхования вкладов рассмотрит вопрос о списании кредитов в банках, которые находятся в процессе ликвидации.

Ранее власти Азербайджана опубликовали первый список своих военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе. В нем 2783 человека, более 100 считаются пропавшими без вести. Подробные данные об именах, датах рождения и обстоятельствах гибели военных Баку пообещал обнародовать позже.

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. К 1 декабря под контроль Азербайджана перешли Лачинский, Газахский и Кельбаджарский районы Карабаха.