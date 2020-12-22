Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье

Клубнями топинамбура можно заменить картофель в салате оливье — он почти не отличается по вкусу, но полезнее для кишечника. Неожиданный ингредиент праздничного блюда назвала врач-диетолог Маргарита Королева, передает агентство «Москва».

Она отметила, что в составе топинамбура содержатся пищевые волокна, которые поддерживают систему детоксикации организма. «Картофель же, особенно отварной, приносит в организм не только крахмальную составляющую, но и в некоторых случаях могут быть реакции в виде повышения уровня сахара, особенно при нарушении углеводного обмена», — пояснила диетолог.

Кроме того, Королева отметила, что топинамбур предпочтительнее картофеля для людей с лишним весом. «Имея в составе пищевые волокна, низкий гликемический индекс, способность регулировать работу поджелудочной железы, это будет хорошая палочка-выручалочка для тех, кто захочет вместе с оливье встретить новогодние праздники», — заключила она.

Ранее диетолог Ольга Григорьян раскритиковала традиционный новогодний праздничный стол россиян. Она заявила, что приготавливаемая на Новый год еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. Врач рекомендовала более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления.