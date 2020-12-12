Россия
 
Последние новости
Умер Валентин Гафт
В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом
В Нигерии неизвестные напали на школу-интернат и похитили учеников
У берегов Японии произошло землетрясение
Московскому ресторану пригрозили закрытием из-за концерта Niletto 
Видео потасовки на дороге с участием бойца Исмаилова высмеяли в сети
Умершего из-за коронавируса корейского режиссера Ким Ки Дука кремируют на месте
Партия Медведчука решила получить разрешение на производство российской вакцины
В США заявили об отсутствии шансов на запуск «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам дали советы по приготовлению новогоднего стола

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

На Новый год рекомендуется готовить больше салатов из овощей и использовать меньше масла, чтобы минимизировать риски для здоровья. Такие советы дали диетологи в разговоре с ТАСС.

«Естественно, праздничный стол — это не диетический стол. (...) Именно поэтому на столе по возможности должно быть много свежих овощей, и, садясь за стол, лучше сначала съесть то, что быстро вызывает чувство насыщения, например, салат», — отметила врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

По словам руководителя направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александра Батурина, поскольку из-за пандемии пойти в ресторан не получится, важно сделать так, чтобы праздничный стол дома был разнообразным. «Главный принцип, который должен быть использован при создании стола, — разнообразие при одновременном ограничении количества жирных, сладких и соленых продуктов, например, колбас», — сказал он, подчеркнув, что съесть всего понемногу лучше, чем переедать.

Ранее врач-диетолог Ольга Григорьян раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год. По ее словам, праздничная еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. Она рекомендовала более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам раскрыли способы сэкономить на новогоднем столе
Российский диетолог развенчала миф о здоровом питании
Россиянам дали советы по выбору фруктов для новогоднего стола в пандемию