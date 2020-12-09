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Российский диетолог развенчала миф о здоровом питании

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Фото: Globallookpress.com

Глютен не представляет серьезной опасности, однако злоупотреблять им не стоит. Об этом рассказала диетолог Ольга Бурлакова телеканалу «МИР 24».

«Последствия от употребления могут быть лишь в редких случаях. Например, может возникнуть вздутие живота, хроническая усталость или депрессия. Настоящая опасность существует лишь при целиакии — непереносимости глютена», — отметила диетолог, развеяв миф о здоровом питании.

При этом, по словам Бурлаковой, суточная норма глютена не должна превышать 40 граммов. Полный отказ от глютена способен улучшить состояние кожи, наладить пищеварение и повысить энергию.

Бурлакова уточнила, что глютен содержится в колбасе, густых соусах, йогуртах, мороженом, макаронах и других продуктах. Она отметила, что не обязательно полностью исключать их из рациона — достаточно сократить количество этих продуктов и не сочетать их между собой.

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