Россиянам раскрыли способы сэкономить на новогоднем столе

Средний праздничный стол для встречи 2021 года обойдется жителю Россию в 10 576 рублей. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова раскрыла агентству «Прайм» несколько способ сэкономить на продуктах.

Она посоветовала покупать продукты с длительным сроком годности, такие, как вино-водочные изделия, консервированные продукты, копченую колбасу, овощи, шоколад и конфеты заранее, например, в начале декабря, так как в канун праздника многие продавцы увеличивают цены из-за повышенного спроса.

«Не стоит делать спонтанных покупок, лучше заранее продумать, составить список и включить только те продукты, без которых сложно представить новогодний стол», — призвала Мясникова. Также эксперт посоветовала отказаться от покупки нарезанных и фасованных продуктов — колбасы, сыра, рыбы. Их стоимость дороже, а срок хранения меньше по сравнению с аналогичными целыми продуктами. Также она отговорила россиян от приобретения готовых салатов в магазинах — в них часто кладут продукты, у которых заканчивается срок годности.

Мясникова обратила внимание на то, что ноябре снизилась цена на птицу, поэтому ее можно использовать не только для салата оливье, но и для приготовления горячих блюд. Таким образом можно заодно обогатить свой рацион полезным продуктом питания, отметила специалист.

По мнению доцента РЭУ имени Плеханова, не стоит заранее покупать продукты на все новогодние каникулы. Во-первых, у них может закончиться срок годности. Во-вторых, после праздников цена может снизиться. «Новогодний стол может обойтись без тортов и пирожных, учитывая, что до чаепития, как правило, дело не доходит. Принимая во внимание стоимость этого совсем недешевого лакомства, отказ от его покупки существенно снизит расходы», — подытожила она.

Ранее руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов напомнил, что в преддверии праздников цены на овощи, фрукты, мясные продукты, рыбу, яйца, сыр, масло и другие традиционные продукты для новогоднего стола вырастают, как правило, на 10 процентов и более. Затем спрос падает, цены возвращаются на предыдущий уровень.