Журнал «Огонек» объявил о закрытии

Редакция журнала «Огонек» объявила о закрытии издания и выходе последнего печатного номера. Обращение опубликовано на сайте «Коммерсанта».

Последний «бумажный» номер вышел 21 декабря. Редакция работала в том же составе с 2009 года, когда «Огонек» купил издательский дом «Коммерсантъ».

В обращении говорится, что еще один номер выйдет на следующей неделе, но будет доступен только онлайн. Редакция подчеркнула, что сотрудников «Огонька» известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома.

«Что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год,— интрига», — заметили в журнале. Редакция посчитала, что вероятно издание перестанут выпускать совсем.

«Огонек» поблагодарил издательский дом «за предоставленный приют и проявленную за минувшие годы "совместного проживания" заботу» и выразил надежду, что их закрытие поможет «пережить непростое нынешнее время» ИД «Коммерсантъ» и его акционеру.

Журнал «Огонек» был известен как общественно-политический и литературно-художественный еженедельник еще в Российской империи. Первые выпуски датируются 1899 годом и выпускалось вплоть до 1918 года. Издание продолжило выходить и во времена СССР, с 1923 года. В советский период датой основания журнала считалось 1 апреля 1923 года, но в начале 1990-х редакция издания решила продолжить хронологию от 1899-го.

Издательский дом «Коммерсантъ» приобрел «Огонек» в 2009 году, когда издание вновь стало убыточным, а печатные выпуски не выходили несколько месяцев подряд. ИД занялся возрождением журнала в классическом формате. Виктор Лошак стал главредом издания, в результате удалось восстановить классический «увеличенный» формат, матовость страниц, а прежний коллектив был сохранен. К 2012-ому издание добилось тиража в 100 тысяч экземпляров, однако к 2020-му он сократился почти вдвое, а журнал стал выходить счетверенными номерами.