Гендиректором Rambler Group назначена Татьяна Доброхвалова

Генеральным директором Rambler Group назначена Татьяна Доброхвалова. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте Сбера.

Доброхвалова будет совмещать должность гендиректора с должностью старшего вице-президента Сбера, руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений. Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, покинет компанию, говорится в сообщении.

«Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, который за последние два года стал важной частью экосистемы Сбера. Я приветствую Татьяну в новой роли и желаю ей больших успехов! Мы ценим вклад Рафаэля в развитие компании, благодарим его за совместную работу и надеемся, что его знания и опыт позволят ему быть успешным в его новых проектах», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Rambler Group Лев Хасис.

Доброхвалова работает в Сбере с 2020 года. До этого она занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинг» и первого вице-президента АНО «Организационный комитет "Сочи-2014"». Абрамян пришел в Rambler Group в 2015 году на пост исполнительного директора, в 2019 году был назначен генеральным директором компании.

В октябре сообщалось, что Сбер выкупил 45-процентную долю акций Александра Мамута в Rambler Group и консолидирует 100 процентов акций компании. В рамках сделки Мамут также продаст свою долю в кинотеатре «Художественный». Акционером Rambler Group Сбер является с 2019 года, а в июле 2020-го его доля в капитале группы была увеличена до 55 процентов. Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов.