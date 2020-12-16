Минцифры поддержало идею регулирования размещения соцрекламы в интернете

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поддержало идею законодательно урегулировать размещение социальной рекламы в интернете. Об этом заявила замглавы ведомства Бэлла Черкесова на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает ТАСС.

«На телевидении механизм размещения социальной рекламы уже отработан. В результате у нас значительно вырос объем соцрекламы на ТВ. Напомню, что квота составляет 5 процентов, но некоторые каналы не ограничиваются этим объемом. Должны появиться понятные инструменты оценки объемов размещения социальной рекламы в интернете. Мы поддерживаем инициативу представителей индустрии по созданию меморандума о социальной рекламе, который был подписан "Яндексом", Mail.ru Group, Rambler Group, Институтом развития интернета и Общественной палатой РФ. И считаем, что некоторые подходы могут быть закреплены также и законодательно», — сказала Черкесова.

По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, участники индустрии уже продемонстрировали самоорганизацию в рамках создания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в целях создания и продвижения социальной рекламы в интернете, далее работа может быть продолжена уже в законодательной плоскости.

«Подходы должны быть прозрачными и равно применимыми для всех участников рынка, также должны строго соблюдаться требования к размещаемому контенту», — отметил Субботин.

Законопроект будет прорабатываться в диалоге с интернет-индустрией. Документ предложит инструментарий для измерения социальной рекламы в интернете и будет нести принципы равноприменимости норм для всех игроков, как российских, так и иностранных.

Ранее в Госдуме в ходе заседания комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудили роль общественно-значимых проектов и значение социальной рекламы для их продвижения. По итогам было принято решение разработать законопроект, регламентирующий соцрекламу в интернете.