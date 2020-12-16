Социальную рекламу в интернете предложили прописать в законодательстве

В Госдуме в ходе заседания комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудили роль общественно-значимых проектов и значение социальной рекламы для их продвижения. По итогам было принято решение разработать законопроект, регламентирующий соцрекламу в интернете, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В заседании приняли участие представители Минцифры, Роскомнадзора, ФАС, Общественной палаты России, АКАР, НРАВ, АНО «Институт развития интернета» и крупнейших российских интернет-компаний — «Яндекса», Rambler Group, Mail.ru Group.

По словам участников заседания, соцпроекты играют важную роль в обществе, развивая эмпатию, сострадание, помогают самоопределению каждого человека. Отмечается, что их значение особенно выросло во время пандемии коронавируса. На мероприятии привели в пример акцию #МыВместе, которая была запущена в марте 2020 года, тогда же стартовала информационная кампания по вовлечению добровольцев, бизнеса и НКО. Благодаря этому удалось помочь 4 миллионам россиян и собрать свыше 1,7 миллиарда рублей пожертвований.

Председатель комитета Александр Хинштейн заявил, что сегодня существует высокий общественный запрос на социальную активность. «Результаты исследований говорят о том, что по итогам прошлого года две трети граждан (67 процентов) принимали участие как минимум в одном виде благотворительной деятельности (показатель 2018 года — 61 процент)», — рассказал он. По словам Хинштейна, большую вовлеченность демонстрируют молодые люди в возрастной группе 18–24 лет.

Ключевые участники индустрии согласились, что отношение к социальной активности в большой степени формируется за счет медиа, и условия размещения соцрекламы не могут быть такими же, как для коммерческой. По итогам заседания комитет начнет работу над законопроектом, регулирующим распространение социальной рекламы в интернет. Представители интернет-компаний заявили о поддержке подобного решения и готовности к сотрудничеству и совместной работе со всеми заинтересованными сторонами.