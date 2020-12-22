Экономика США рекордно выросла

Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,4 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это рекордный прирост за 70 лет, пишет Reuters.

ВВП в июле-сентябре увеличился на 3,3 процента по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Потребительские расходы подскочили на 41 процент. В первом квартале этого года экономика страны сократилась на пять процентов, а во втором квартале — на рекордные 31,4 процента.

Ранее Конгресс США одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год после многомесячных споров между республиканцами и демократами. Сторонам удалось договориться о принятии стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов.

Ущерб США от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов, заявил ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.