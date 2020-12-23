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Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который дает право президенту России Владимиру Путину в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесли в нижнюю палату парламента депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова, а также член Совета Федерации Андрей Клишас.

Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на пост главы государства после 2024 года. Он добавил, что принятые поправки к Конституции направлены на развитие страны, укрепление ее суверенитета, а не на «обнуление» его президентства.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Изменения поддержали 77,92 процента россиян. Среди принятых поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента переизбираться на новый срок. Данную поправку к основному закону предложила депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

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