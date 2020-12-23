На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения Ан-26

На Украине арестовали руководителя полетов военной части Александра Жука, который является подозреваемым по уголовному делу о крушении самолета Ан-26. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

Печерским районным судом Киева было решено отправить его под арест без права внесения залога. Также был арестован командир воинской части Вячеслав Глазунов.

Ранее стало известно, что погибший при крушении самолета пилот неоднократно замечал у судна технические неисправности. В день трагедии он позвонил своей матери и сообщил, что у Ан-26 на этапе подготовки к вылету несколько раз отказывали двигатели.

25 сентября в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Это произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.