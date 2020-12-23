Приятели обклеили машину деньгами в надежде продать ее подороже

Комики из Квинсленда, Австралия, обклеили старый автомобиль монетами и прославились в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.

Приятели Майкл Брукхейз (Michael Broekhuyse) и Марти Соколински (Marty Sokolinski) рассказали, что захотели продать автомобиль Holden Astra, однако его стоимость на рынке оказалась для них слишком низкой. Так, чтобы увеличить цену машины, они решили обклеить ее 40 тысячами пятицентовых монет.

В размещенном в сети ролике герои материала вместе с друзьями прикрепляют к корпусу автомобиля деньги. Ролик стал вирусным и набрал более 500 тысяч просмотров.

По словам австралийцев, таким образом им удалось поднять стоимость транспортного средства с 500 до 3000 долларов (с 37 до 224 тысяч рублей). «Нам пришлось потратить деньги, чтобы заработать еще больше», — заключили комики.

Ранее сообщалось, что мужчина покрыл машину сотнями тысяч страз. Бывшему ювелиру понадобилось около 400 тысяч страз и шесть месяцев работы, чтобы полностью обклеить кузов и салон кабриолета марки Toyota.