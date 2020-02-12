Мужчина покрыл машину сотнями тысяч страз

Бывший ювелир покрыл свою машину стразами и поделился впечатлениями от проделанной работы. Его историю опубликовал The Sun в своем Twitter-аккаунте.

Водитель рассказал, что ему понадобилось около 400 тысяч страз и шесть месяцев работы, для того чтобы полностью обклеить кузов и салон кабриолета марки Toyota. «Это была тяжелая работа, очень тяжелая. Если честно, под конец я начал ненавидеть эти камни», — отметил мужчина.

По информации издания, стоимость страз зависит от материла, из которого их изготавливают. Так, например, кристаллы Swarovski в разы дороже обычных из-за высококачественного состава.

В феврале 2020 года крымчанин решил продать свою машину, полностью усыпанную стразами. Кузов автомобиля украшают 400 тысяч кристаллов, его цена равна почти миллиону рублей. Автор объявления рассказал, что 40 килограммов камней высшего качества ему доставили из Китая.

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